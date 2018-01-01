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Реал отложил переговоры по Неймару до последних дней трансферного окна

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Королевский клуб уверен, что их принципиальный соперник - Барселона, не сможет договориться с ПСЖ.
Неймар
Неймар
Getty Images

Мадридский Реал по-прежнему заинтересован в покупке форварда ПСЖ Неймара, однако решил не торопить события и сделать предложение в последние дни трансферного окна.

Как сообщает AS, “сливочные“ уверены, что их соперник Барселона не сумеет договориться с парижским клубом, что сделает положение Реала в переговорах более выгодным.

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Королевский клуб готов активизироваться только в том случае, если “сине-гранатовые“ существенно продвинутся в заключении сделки. Если этого не произойдет, то Реал начнет действовать незадолго до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что представители Реала отправились в Париж на переговоры по трансферу Неймара.

Отметим, что ПСЖ уже отказался отпускать Неймара в Барселону.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, Неймар, ПСЖ, переговоры
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