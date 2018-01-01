Реал отложил переговоры по Неймару до последних дней трансферного окна
Мадридский Реал по-прежнему заинтересован в покупке форварда ПСЖ Неймара, однако решил не торопить события и сделать предложение в последние дни трансферного окна.
Как сообщает AS, “сливочные“ уверены, что их соперник Барселона не сумеет договориться с парижским клубом, что сделает положение Реала в переговорах более выгодным.
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Королевский клуб готов активизироваться только в том случае, если “сине-гранатовые“ существенно продвинутся в заключении сделки. Если этого не произойдет, то Реал начнет действовать незадолго до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что представители Реала отправились в Париж на переговоры по трансферу Неймара.
Отметим, что ПСЖ уже отказался отпускать Неймара в Барселону.
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