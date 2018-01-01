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Реал нашел замену Навасу, который намерен уйти в другой клуб - СМИ

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Главной кандидатурой рассматривается голкипер Милана.
Хосе Рейна
Хосе Рейна
Getty Images

Руководство мадридского Реала вынуждено искать замену вратарю Кейлору Навасу, который намерен покинуть клуб и подал официальный запрос на трансфер.

Как сообщает AS, боссы “сливочных“ рассматривают сразу несколько кандидатур на усиление позиции голкипера, однако главным претендентом является вратарь Милана Хосе Рейна. Испанец должен стать сменщиком Тибо Куртуа в сезоне-2019/20.

Также отмечается, что в список селекционной службы Реала входят Даниель Субашич из Монако, Антонио Миранте из Ромы и Мартин Стекеленбург из Эвертона.

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