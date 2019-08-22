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Реал сделает Лунина вторым вратарем в следующем сезоне - СМИ

Комментариев: 2
Сейчас "сливочные" находятся в поиске возрастного голкипера, который проведет в команде один сезон.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский Реал в срочном порядке начал поиски нового вратаря в связи с тем, что Кейлор Навас попросил отпустить его в другой клуб.

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По информации Marca, "сливочные" заинтересованы в том, чтобы в этом сезоне дублером Тибо Куртуа был возрастной голкипер. Такое решение связано с тем, что в следующем сезоне Реал гарантировал место второго вратаря украинцу Андрею Лунину.

Сейчас Лунин будет набираться опыта и практики в аренде в Вальядолиде, после чего получит место в составе Королевского клуба.

На сезон-2019/20 Реал раздумывает купить 36-летнего кипера Ромы Антонио Миранте, который подстрахует мадридцев на случай, если Куртуа не сможет сыграть по каким-либо причинам.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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Комментариев (2)
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Лоралейн    22.08.2019, 12:42
Оценка:  0
Лоралейн
"Редиска" этот Навас, как предлагали уйти - не хотел, а как только Лунин ушел в аренду, ему, вдруг, захотелось уйти.
гость  (аноним)  22.08.2019, 12:13
Оценка:  0
гость
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