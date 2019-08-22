Реал сделает Лунина вторым вратарем в следующем сезоне - СМИ

Сейчас "сливочные" находятся в поиске возрастного голкипера, который проведет в команде один сезон.

Мадридский Реал в срочном порядке начал поиски нового вратаря в связи с тем, что Кейлор Навас попросил отпустить его в другой клуб.

Читай также: Бывший вратарь Реала: У Лунина большое будущее

По информации Marca, "сливочные" заинтересованы в том, чтобы в этом сезоне дублером Тибо Куртуа был возрастной голкипер. Такое решение связано с тем, что в следующем сезоне Реал гарантировал место второго вратаря украинцу Андрею Лунину.

Сейчас Лунин будет набираться опыта и практики в аренде в Вальядолиде, после чего получит место в составе Королевского клуба.

На сезон-2019/20 Реал раздумывает купить 36-летнего кипера Ромы Антонио Миранте, который подстрахует мадридцев на случай, если Куртуа не сможет сыграть по каким-либо причинам.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.