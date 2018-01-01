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Реал предложил ПСЖ трех игроков и 100 миллионов евро за Неймара - СМИ

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Парижане отказались от щедрого предложения Королевского клуба.
Неймар
Неймар
Getty Images

Мадридский Реал по-прежнему заинтересован в покупке форварда ПСЖ Неймара.

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Приближение закрытия трансферного окна заставило "сливочных" сделать очень щедрое предложение парижскому клубу. По информации L'equipe, Реал предложил за бразильца 100 миллионов евро, а также трех игроков - Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Кейлора Наваса.

При этом источник отмечает, что ПСЖ решил отказаться от этого предложения, так как хочет получить больше денег за звездного форварда.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался отпускать Неймара в Барселону.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Кейлор Навас, Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Ла Лига, трансфер, Неймар, ПСЖ, футбол
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