Реал предложил ПСЖ трех игроков и 100 миллионов евро за Неймара - СМИ
Парижане отказались от щедрого предложения Королевского клуба.
Мадридский Реал по-прежнему заинтересован в покупке форварда ПСЖ Неймара.
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Приближение закрытия трансферного окна заставило "сливочных" сделать очень щедрое предложение парижскому клубу. По информации L'equipe, Реал предложил за бразильца 100 миллионов евро, а также трех игроков - Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Кейлора Наваса.
При этом источник отмечает, что ПСЖ решил отказаться от этого предложения, так как хочет получить больше денег за звездного форварда.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался отпускать Неймара в Барселону.
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