Навас подал запрос на трансфер
Голкипер планирует покинуть мадридский клуб.
Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас хочет покинуть клуб.
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Как сообщает Marca, Навас рассчитывает иметь постоянную игровую практику и поэтому решил подать запрос на трансфер. Отмечается, что "сливочные" уже начали поиски вратаря, который заменит Наваса.
Королевский клуб готов рассматривать варианты с продажей игрока, аренда Реал не устраивает.
Ранее сообщалось, что вингер Реала Эден Азар выбыл из строя.
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