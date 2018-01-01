Навас подал запрос на трансфер

Голкипер планирует покинуть мадридский клуб.

Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас хочет покинуть клуб.

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Как сообщает Marca, Навас рассчитывает иметь постоянную игровую практику и поэтому решил подать запрос на трансфер. Отмечается, что "сливочные" уже начали поиски вратаря, который заменит Наваса.

Королевский клуб готов рассматривать варианты с продажей игрока, аренда Реал не устраивает.

Ранее сообщалось, что вингер Реала Эден Азар выбыл из строя.