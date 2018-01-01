ПСЖ не отпустил Неймара в Барселону
Каталонцы предложили парижанам арендовать бразильского футболиста на два года с правом выкупа.
Французский Пари Сен-Жермен не стал принимать предложение Барселоны касательно аренды своего бразильского форварда Неймара.
Как утверждает Cadena Cope, "блаугранас" предложили парижскому клубу аренду на два года с правом выкупа, однако столичная команда не захотела отдавать футболиста.
Помимо всего прочего, за ситуацией вокруг бразильской звезды наблюдает мадридский Реал.
Интересно, что Барселона уже заказала футболки с фамилией 27-летнего форварда, а сам игрок записал видеообращение к фанатам "сине-гранатовых", которое появится после объявления перехода.
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