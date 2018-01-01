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ПСЖ не отпустил Неймара в Барселону

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Каталонцы предложили парижанам арендовать бразильского футболиста на два года с правом выкупа.
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен не стал принимать предложение Барселоны касательно аренды своего бразильского форварда Неймара.

Как утверждает Cadena Cope, "блаугранас" предложили парижскому клубу аренду на два года с правом выкупа, однако столичная команда не захотела отдавать футболиста.

Помимо всего прочего, за ситуацией вокруг бразильской звезды наблюдает мадридский Реал.

Интересно, что Барселона уже заказала футболки с фамилией 27-летнего форварда, а сам игрок записал видеообращение к фанатам "сине-гранатовых", которое появится после объявления перехода.

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