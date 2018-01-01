Азар выбыл из строя до середины сентября

Дорогостоящий игрок Реала в ближайшее время не сможет помочь команде.

Игрок мадридского Реала Эден Азар на некоторое время выбыл из строя.

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Как сообщает AS, бельгийский футболист получил травму правого бедра на тренировке команды. По этой причине Азар не принимал участия в матче первого тура Ла Лиги против Сельты (3:1).

Кроме того, Эден не сможет выйти на поле в поединках против Вальядолида и Вильярреала.

28-летний игрок рассчитывает быть в строю к матчу с Леванте, который состоится 14-го сентября на Сантьяго Бернабеу. Вероятно, в этом поединке Азар дебютирует за мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Эден Азар обзавелся роскошной недвижимостью в Испании.