Эспаньол усилился защитником перед матчем с Зарей

Испанский клуб усилил линию защиты накануне матча плей-офф Лиги Европы.

Испанский Эспаньол в преддверии первого поединка плей-офф Лиги Европы усилился защитником Севильи Себастьяном Коршией.

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Как сообщает пресс-служба клуба, футболист присоединился к команде на один год на правах аренды. Кроме того, Эспаньол может выкупить Коршия по истечению арендного соглашения.

В минувшем сезоне Себастьян играл на правах аренды в португальской Бенфике. За клуб он провел всего 2 матча.

Напомним, матч Эспаньол - Заря состоится в четверг, 22-го августа, в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль Прат.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Эспаньол - Заря.

Отметим, что луганский клуб уже вылетел в Испанию на матч против Эспаньола.