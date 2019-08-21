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Эспаньол усилился защитником перед матчем с Зарей

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Испанский клуб усилил линию защиты накануне матча плей-офф Лиги Европы.
Себастьян Коршия
Себастьян Коршия
rcdespanyol.com

Испанский Эспаньол в преддверии первого поединка плей-офф Лиги Европы усилился защитником Севильи Себастьяном Коршией.

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Как сообщает пресс-служба клуба, футболист присоединился к команде на один год на правах аренды. Кроме того, Эспаньол может выкупить Коршия по истечению арендного соглашения.

В минувшем сезоне Себастьян играл на правах аренды в португальской Бенфике. За клуб он провел всего 2 матча.

Напомним, матч Эспаньол - Заря состоится в четверг, 22-го августа, в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль Прат.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Эспаньол - Заря.

Отметим, что луганский клуб уже вылетел в Испанию на матч против Эспаньола.

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Теги: Эспаньол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, аренда, футбол
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