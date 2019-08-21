Эспаньол усилился защитником перед матчем с Зарей
Испанский Эспаньол в преддверии первого поединка плей-офф Лиги Европы усилился защитником Севильи Себастьяном Коршией.
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Как сообщает пресс-служба клуба, футболист присоединился к команде на один год на правах аренды. Кроме того, Эспаньол может выкупить Коршия по истечению арендного соглашения.
В минувшем сезоне Себастьян играл на правах аренды в португальской Бенфике. За клуб он провел всего 2 матча.
📸🤝 Bienvenue, @SebCorchiaOff! #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #CorchiaPerico pic.twitter.com/xiVYqQFPin— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 21 August 2019
Напомним, матч Эспаньол - Заря состоится в четверг, 22-го августа, в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль Прат.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Эспаньол - Заря.
Отметим, что луганский клуб уже вылетел в Испанию на матч против Эспаньола.
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