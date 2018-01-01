Стали известны новые условия, которые Барселона предложит ПСЖ по трансферу Неймара

Каталонцы рассчитывают договориться с ПСЖ до закрытия трансферного окна.

Испанская Барселона по-прежнему ведет переговоры с ПСЖ по трансферу форварда Неймара.

"Сине-гранатовые" хотели арендовать бразильца на один сезон с правом выкупа, однако ПСЖ собиралось отклонить это предложение. Парижане сомневаются, что каталонцы сумеют выкупить Неймара одним траншем.

Читай также: Президент Барселоны лично решил заняться переговорами по Неймару

Как стало известно El Mundo Deportivo, Барселона подготовила новое предложение, по условиям которого Неймар проведет в Испании два сезона на правах аренды, а после этого каталонцы выкупят у ПСЖ права на игрока.

За один сезон аренды ПСЖ получит порядка 8,5 миллиона евро. В Барселоне полагают, что за два года они сумеют полностью подготовить сумму, необходимую для покупки игрока.

Ранее сообщалось, что Барселона готовится к трансферу Неймара и уже заказала партию футболок с его именем.