Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стали известны новые условия, которые Барселона предложит ПСЖ по трансферу Неймара

Комментариев: 0
Каталонцы рассчитывают договориться с ПСЖ до закрытия трансферного окна.
Неймар
Неймар
Getty Images

Испанская Барселона по-прежнему ведет переговоры с ПСЖ по трансферу форварда Неймара.

"Сине-гранатовые" хотели арендовать бразильца на один сезон с правом выкупа, однако ПСЖ собиралось отклонить это предложение. Парижане сомневаются, что каталонцы сумеют выкупить Неймара одним траншем.

Читай также: Президент Барселоны лично решил заняться переговорами по Неймару

Как стало известно El Mundo Deportivo, Барселона подготовила новое предложение, по условиям которого Неймар проведет в Испании два сезона на правах аренды, а после этого каталонцы выкупят у ПСЖ права на игрока.

За один сезон аренды ПСЖ получит порядка 8,5 миллиона евро. В Барселоне полагают, что за два года они сумеют полностью подготовить сумму, необходимую для покупки игрока.

Ранее сообщалось, что Барселона готовится к трансферу Неймара и уже заказала партию футболок с его именем.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь