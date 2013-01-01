Барселона готовится представить Неймара, заказав партию футболок с его именем - СМИ

Каталонский клуб практически завершил сделку с ПСЖ по трансферу бразильского форварда.

Барселона близка к возвращению звездного нападающего ПСЖ Неймара в состав своей команды.

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По информации крупнейшего испанского радио RAC1, руководство клубов находится на стадии продвинутых переговоров, о чем свидетельствует тот факт, что "сине-гранатовые" начали подготовку к предстоящей презентации Неймара.

Как стало известно источнику, каталонцы уже заказали футболки с фамилией 27-летнего форварда, а сам бразилец записал видеообращение к фанатам Барселоны, которое появится после его официального перехода.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 года, а летом 2017 он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Стоит сказать, что фанаты ПСЖ недавно призвали Неймара покинуть команду, после чего из фирменного магазина парижан пропали все товары. связанные с бразильцем. За футболиста заступилась его сестра, грубо ответив болельщикам.