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Барселона готовится представить Неймара, заказав партию футболок с его именем - СМИ

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Каталонский клуб практически завершил сделку с ПСЖ по трансферу бразильского форварда.
Неймар
Неймар
Getty Images

Барселона близка к возвращению звездного нападающего ПСЖ Неймара в состав своей команды.

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По информации крупнейшего испанского радио RAC1, руководство клубов находится на стадии продвинутых переговоров, о чем свидетельствует тот факт, что "сине-гранатовые" начали подготовку к предстоящей презентации Неймара.

Как стало известно источнику, каталонцы уже заказали футболки с фамилией 27-летнего форварда, а сам бразилец записал видеообращение к фанатам Барселоны, которое появится после его официального перехода.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 года, а летом 2017 он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Стоит сказать, что фанаты ПСЖ недавно призвали Неймара покинуть команду, после чего из фирменного магазина парижан пропали все товары. связанные с бразильцем. За футболиста заступилась его сестра, грубо ответив болельщикам.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Ла Лига, Лига 1, футбол
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