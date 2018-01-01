Барселона и Ювентус могут в срочном порядке обменяться футболистами

Клубы уже ведут переговоры по данному трансферу.

Каталонская Барселона и туринский Ювентус начали вести переговоры по обмену футболистами. Об этом сообщает Tuttosport.

"Хабвек Барселоны Иван Ракитич может перебраться в туринский Ювентус. В свою очередь, Эмре Джан близок к отъезду в стан каталонцев.

Оба игрока не против данного трансфера и уже на днях могут прилететь в расположение клубов", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Ювентус очень заинтересован в подписании Кристиана Эриксена из Тоттенхэма.

Напомним, Барселона отправила в аренду своего вингера Филиппе Коутиньо.