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Барселона и Ювентус могут в срочном порядке обменяться футболистами

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Клубы уже ведут переговоры по данному трансферу.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Каталонская Барселона и туринский Ювентус начали вести переговоры по обмену футболистами. Об этом сообщает Tuttosport.

"Хабвек Барселоны Иван Ракитич может перебраться в туринский Ювентус. В свою очередь, Эмре Джан близок к отъезду в стан каталонцев.

Оба игрока не против данного трансфера и уже на днях могут прилететь в расположение клубов", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Ювентус очень заинтересован в подписании Кристиана Эриксена из Тоттенхэма.

Напомним, Барселона отправила в аренду своего вингера Филиппе Коутиньо.

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Теги: Ювентус, Барселона
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