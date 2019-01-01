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Полузащитник Реала выбыл из строя из-за травмы

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Браим Диас некоторое время не сможет помогать мадридскому клубу.
Браим Диас
Браим Диас
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Браим Диас получил травму, из-за которой вынужден пропустить несколько недель.

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Как сообщает пресс-служба "сливочных", у 20-летнего футболиста была диагностирована травма приводящей мышцы.

По информации AS, на восстановление хавбеку потребуется около 3-4 недель.

Ранее сообщалось, что новичок Реала получил травму в матче с Атлетико.

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Теги: Браим Диас, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, травма
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