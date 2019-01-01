Полузащитник Реала выбыл из строя из-за травмы
Браим Диас некоторое время не сможет помогать мадридскому клубу.
Полузащитник мадридского Реала Браим Диас получил травму, из-за которой вынужден пропустить несколько недель.
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Как сообщает пресс-служба "сливочных", у 20-летнего футболиста была диагностирована травма приводящей мышцы.
По информации AS, на восстановление хавбеку потребуется около 3-4 недель.
Ранее сообщалось, что новичок Реала получил травму в матче с Атлетико.
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