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Барселона рассчитывает арендовать Неймара с правом выкупа - СМИ

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Каталонцы по-прежнему надеются заполучить Неймара в это трансферное окно.
Неймар
Неймар
Getty Images

Барселона до закрытия трансферного окна рассчитывает осуществить сделку с ПСЖ по переходу форварда Неймара.

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По информации авторитетных изданий ESPN и Sky Sports, каталонцы хотят арендовать бразильца на один сезон с последующим правом выкупа.

При этом источники отмечают, что “сине-гранатовые“ не собираются включать в сделку никого из своих игроков. Сейчас команды ведут переговоры о сумме последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны лично решил заняться переговорами по Неймару.

Отмечалось, что форвард готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в стан каталонского клуба.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, аренда, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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