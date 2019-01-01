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Марсело: Реалу не нужно никого покупать, у нас хорошая команда

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Бразилец заявил, что "сливочные" будут бороться за все возможные титулы в сезоне-2019/2020.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело прокомментировал трансферную кампанию мадридского клуба этим летом.

"Нужно ли Реалу еще усиление? Нет, никого покупать не нужно, у нас отличная команда. Сезон будет тяжелым, но у нас все получится, если мы сможет сфокусироваться на своих целях.

В Мадриде меня научили сражаться за все возможные трофеи. Новый сезон не станет исключением. Мы будем до последнего бороться за чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов", - приводит слова Марсело Marca.

Напомним, Реал стартовал в новом сезоне с победы в чемпионате Испании.

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Теги: Марсело, футбол, Испания, Реал Мадрид
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