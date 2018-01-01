Вальядолид сенсационно переиграл Бетис, Лунин остался в запасе

Хозяева на восьмной минуте лишились вратаря.

В рамках матча первого тура Ла Лиги Реал Бетис принимал Вальядолид на Бенито Вальямарин.

В данной встрече сенсационно победили "бело-фиолетовые", вырвав заветных три пункта в конце поединка. Отметим, что у хозяев на восьмой минуте был удален вратарь Роблем, а вместо него в ворота стал Дани Мартин, который заменил Хоакина.

Отметим, что украинский голкипер Андрей Лунин так и не вышел на поле, проведя весь матч в запасе.

Во втором туре Бетис отправится на Камп Ноу, где встретится с Барселоной (25 августа, воскресенье). Вальядолид же сыграет на Сантьяго Бернабеу против мадридского Реала (24 августа, суббота).

Реал Бетис — Вальядолид 1:2

Голы: Лорен, 68 — Гвардиола, 63, Плано, 89.

Реал Бетис: Роблес — Эмерсон, Бартра, Сидней, Альфонсо — Гарсия, Карвальо — Хоакин (Дани Мартин, 10), Фекир, Тельо (Хуанми, 83) — Иглесиас (Гарсия, 46).

Вальядолид: Масип — Мояно, Кико, Салису, Начо — Антонито (Рубио, 56), Мичел, Алькарас (Туами, 76), Плано — Гвардиола, Рамирес (Унал, 12).

Предупреждения: Альфонсо — Эмерсон, Плано, Антонито, Алькарас, Мояно, Мичел, Туами.

Удаление: Роблес, 8.