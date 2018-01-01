Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальядолид сенсационно переиграл Бетис, Лунин остался в запасе

Комментариев: 0
Хозяева на восьмной минуте лишились вратаря.
Реал Бетис и Вальядолид / Вальядолид
Реал Бетис и Вальядолид / Вальядолид

В рамках матча первого тура Ла Лиги Реал Бетис принимал Вальядолид на Бенито Вальямарин.

В данной встрече сенсационно победили "бело-фиолетовые", вырвав заветных три пункта в конце поединка. Отметим, что у хозяев на восьмой минуте был удален вратарь Роблем, а вместо него в ворота стал Дани Мартин, который заменил Хоакина.

Отметим, что украинский голкипер Андрей Лунин так и не вышел на поле, проведя весь матч в запасе.

Во втором туре Бетис отправится на Камп Ноу, где встретится с Барселоной (25 августа, воскресенье). Вальядолид же сыграет на Сантьяго Бернабеу против мадридского Реала (24 августа, суббота).

Реал Бетис — Вальядолид 1:2
Голы: Лорен, 68 — Гвардиола, 63, Плано, 89.

Реал Бетис: Роблес — Эмерсон, Бартра, Сидней, Альфонсо — Гарсия, Карвальо — Хоакин (Дани Мартин, 10), Фекир, Тельо (Хуанми, 83) — Иглесиас (Гарсия, 46).

Вальядолид: Масип — Мояно, Кико, Салису, Начо — Антонито (Рубио, 56), Мичел, Алькарас (Туами, 76), Плано — Гвардиола, Рамирес (Унал, 12).

Предупреждения: Альфонсо — Эмерсон, Плано, Антонито, Алькарас, Мояно, Мичел, Туами.

Удаление: Роблес, 8.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь