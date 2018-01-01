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Сельта – Реал 1:3 видео голов и обзор матча

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Реал в меньшинстве комфортно обыграл Сельту в первом туре чемпионата Испании.

Мадридский Реал начал сезон в Примере с убедительной победы над Сельтой. 

Сельта — Реал 1:3
Голы: Лосада, 90+1 — Бензема, 12, Кроос, 61, Л. Васкес, 80

Сельта: Бланко — К. Васкес, Араухо, Костас, Оласа — Мендес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Диоп, 83), Суарес — Фернандес (Лосада, 88), Аспас

Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81), Винисиус (Л. Васкес, 69)

Предупреждения: К. Васкес, Аспас, Бланко, Фернандес — Винисиус, Одриосола

Удаление: Модрич, 56 (грубая игра). 

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