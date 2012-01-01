Лучший футболист мира впервые в карьере получил прямую красную карточку

Всего в карьере Модрича это вторая красная карточка.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич получил красную карточку в выездном матче первого тура испанской Примеры с Сельтой.

На 56-й минуте 33-летний хорват был удален за фол на хавбеке Сельты Денисе Суаресе. Главный арбитр встречи принял это решение после просмотра видеоповтора.

Модрич впервые получил прямую красную карточку за 16-летнюю карьеру. Ранее полузащитник лишь однажды был удален с поля — в ответном матче за Суперкубок Испании в 2014 году с мадридским Атлетико он получил две желтых карточки.

Лука выступает за Реал с 2012 года. Он был признан лучшим футболистом 2018 года и получил Золотой мяч.