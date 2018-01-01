В Сети высмеяли провальную игру Дембеле за Барселону против Атлетика

Подборка неудачных моментов игры Дембеле в матче второго тура Примеры.

Болельщики и испанские СМИ остались не в восторге от игры Усмане Дембеле во время матча Атлетико Бильбао во втором туре чемпионата Испании. Например, Sports.es поставил французу за игру 3 балла.

В Сети высмеяли игрока, сделав видео-ролик, после просмотра которого становится понятно, почему его критикуют: постоянные обрезки, потери, неудачные подачи. Ну и хуже всего, что именно Дембеле упустил Андера Капе, который в итоге сделал результативную передачу на Адурица.