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В Сети высмеяли провальную игру Дембеле за Барселону против Атлетика

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Подборка неудачных моментов игры Дембеле в матче второго тура Примеры.
В Сети высмеяли провальную игру Дембеле за Барселону против Атлетика

Болельщики и испанские СМИ остались не в восторге от игры Усмане Дембеле во время матча Атлетико Бильбао во втором туре чемпионата Испании. Например, Sports.es поставил французу за игру 3 балла.

В Сети высмеяли игрока, сделав видео-ролик, после просмотра которого становится понятно, почему его критикуют: постоянные обрезки, потери, неудачные подачи. Ну и хуже всего, что именно Дембеле упустил Андера Капе, который в итоге сделал результативную передачу на Адурица.

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