Президент Барселоны лично решил заняться переговорами по Неймару

Хосеп Бартомеу рассчитывает опередить Реал, который также заинтересован в трансфере бразильца.

Президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу принял решение лично заняться переговорами с ПСЖ по поводу трансфера форварда Неймара.

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Как стало известно Sport.es, директор “сине-гранатовых“ Эрик Абидаль несколько раз обсуждал эту сделку со спортивным директором ПСЖ Леонардо. Стороны сумели достичь определенного прогресса, однако каталонцев по-прежнему не устраивает слишком высокий ценник на игрока.

В связи с этим в переговоры решил вмешаться Бартомеу. Кроме того, каталонцы опасаются, что в переговоры вступит Реал, и если они сделают предложение раньше, то это может снизить шансы Барселоны на успех.

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К тому же, окружение бразильца сообщило каталонскому клубу, что в последние дни Реал связывался с футболистом по поводу возможного трансфера. Президент “сливочных“ Флорентино Перес даже предлагал Неймару подписать предварительный контракт, чтобы не позволить ему уйти в Барселону.

Ранее сообщалось, что Неймар готов потерять почти половину оклада ради возвращения в Барселону.