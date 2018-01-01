Бывший вратарь Реала: У Лунина большое будущее

Кико Касилья высоко оценил талантливого украинского голкипера Андрея Лунина.

Бывший голкипер мадридского Реала Кико Касилья, который сейчас выступает в Лидсе, поделился своим мнением об экс-партнере по команде Андрее Лунине.

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"Прошлым летом я тренировался вместе с Луниным. У него есть невероятные качества - он него сильные ноги и он очень ловкий. Он доказал это летом на юношеском чемпионате мира. Он показал, что способен стоять на воротах в важных соревнованиях.

Лунин - молодой голкипер и у него большое будущее", - приводит слова Касильи AS.

Ранее сообщалось, что Реал отправил Андрея Лунина в аренду в Вальядолид.