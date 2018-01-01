Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший вратарь Реала: У Лунина большое будущее

Комментариев: 0
Кико Касилья высоко оценил талантливого украинского голкипера Андрея Лунина.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realvalladolid.es

Бывший голкипер мадридского Реала Кико Касилья, который сейчас выступает в Лидсе, поделился своим мнением об экс-партнере по команде Андрее Лунине.

Читай также: Лунин - о Вальядолиде: В этой команде у меня будет конкуренция

"Прошлым летом я тренировался вместе с Луниным. У него есть невероятные качества - он него сильные ноги и он очень ловкий. Он доказал это летом на юношеском чемпионате мира. Он показал, что способен стоять на воротах в важных соревнованиях.

Лунин - молодой голкипер и у него большое будущее", - приводит слова Касильи AS.

Ранее сообщалось, что Реал отправил Андрея Лунина в аренду в Вальядолид.

Поделись:
Теги: Кико Касилья, Андрей Лунин, чемпионат Испании по футболу, Реал, Реал Мадрид, Вальядолид, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь