Вальверде: Привыкли, что есть Месси, но пора учиться побеждать без него

Наставник каталонского клуба прокомментировал поражение своих подопечных.

В первом туре чемпионата Испании Атлетик Бильбао минимально обыграл Барселону. Главный тренер "сливочных" Эрнесто Вальверде подвел итоги этого поединка.

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"Дело не в наших сборах, а в игре, которую мы показали. В первой половине матча мы не смогли продемонстрировать хороший футбол. Мы абсолютно не контролировали ход игры, хотя у нас были хорошие моменты.

Во втором тайме мы смогли доминировать, но противник стал хорошо обороняться и нам было сложно что-то создать. Мы привыкли, что с нами всегда есть Месси, но нам пора научиться разбираться с ситуацией без него", - приводит слова Вальверде Marca.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона.

Ранее итоги матча подвел защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике.