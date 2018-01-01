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Вальверде: Привыкли, что есть Месси, но пора учиться побеждать без него

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Наставник каталонского клуба прокомментировал поражение своих подопечных.
Эрнесто Вальверде и Лионель Месси
Эрнесто Вальверде и Лионель Месси
Getty Images

В первом туре чемпионата Испании Атлетик Бильбао минимально обыграл Барселону. Главный тренер "сливочных" Эрнесто Вальверде подвел итоги этого поединка.

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"Дело не в наших сборах, а в игре, которую мы показали. В первой половине матча мы не смогли продемонстрировать хороший футбол. Мы абсолютно не контролировали ход игры, хотя у нас были хорошие моменты.

Во втором тайме мы смогли доминировать, но противник стал хорошо обороняться и нам было сложно что-то создать. Мы привыкли, что с нами всегда есть Месси, но нам пора научиться разбираться с ситуацией без него", - приводит слова Вальверде Marca.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона.

Ранее итоги матча подвел защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике.

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Теги: Лионель Месси, Эрнесто Вальверде, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Барселона, футбол
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