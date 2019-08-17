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Суарес получил травму в матче против Атлетика

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"Сине-гранатовые" лишились еще одного форварда из-за травмы.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

В матче 1-го тура Ла Лиги Атлетик Бильбао минимально обыграл Барселону на своем поле.

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Этот поединок "сине-гранатовые" проводили без своего лидера Лионеля Месси, у которого травма, а теперь каталонцы лишись и другого игроки атакующей линии - Луиса Суареса. Уругваец получил повреждение, пытаясь нанести удар по воротам. В итоге его заменили на 37-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба Барселоны, медицинское обследование выявило у 32-летнего игрока мышечное повреждение на правой ноге. Сроки восстановления нападающего пока остаются неизвестными.

Следующий поединок Барселона сыграет на Камп Ноу 25-го августа против Бетиса в рамках 2-го тура Примеры.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду получил травму.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, травма
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