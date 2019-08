Суарес получил травму в матче против Атлетика

В матче 1-го тура Ла Лиги Атлетик Бильбао минимально обыграл Барселону на своем поле.

Этот поединок "сине-гранатовые" проводили без своего лидера Лионеля Месси, у которого травма, а теперь каталонцы лишись и другого игроки атакующей линии - Луиса Суареса. Уругваец получил повреждение, пытаясь нанести удар по воротам. В итоге его заменили на 37-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба Барселоны, медицинское обследование выявило у 32-летнего игрока мышечное повреждение на правой ноге. Сроки восстановления нападающего пока остаются неизвестными.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii