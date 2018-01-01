Атлетик - Барселона 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

Клуб из Бильбао сенсационно обыграл действующего чемпиона страны в стартовом туре нового сезона Ла Лиги.

Атлетик - Барселона: обзор матча Getty Images

Каталонская Барселона сенсационно проиграла Атлетику из Бильбао в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2019/20.

Единственный гол в этом поединке был забит на 89-й минуте встречи невероятным ударом ножницами. Автором забитого мяча стал опытный нападающий Атлетика Ариц Адурис.

Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона:

Атлетик - Барселона 1:0

Гол: Адурис, 89

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче - Лопес (Беньят, 81), Д. Гарсия - Де Маркос (Санкет, 66), Р. Гарсия, Муниаин - Вильямс (Адурис, 88)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Роберто (Перес, 76), Де Йонг, Аленья (Ракитич, 46) - Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн

Предупреждения: Нуньес - Пике