Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пике: Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона

Комментариев: 0
Защитник каталонского клуба прокомментировал неожиданное поражение своей команды на старте чемпионата Испании.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Центральный защитник Барселоны Жерар Пике поделился эмоциями после поражения от Атлетика Бильбао в первом туре чемпионата Испании (0:1).

Читай также: Бавария объявила о переходе полузащитника Барселоны

"На Сан-Мамесе всегда сложно играть. Этот матч поставил нас на место. Мы не были сами собой, противник с первых минут сильно давил на нас, да и физически они были лучше, хотя во втором тайме все же немного подсели.

По итогу, победа или поражение зависят от деталей, и сегодня мы уезжаем домой с поражением, которое будет полезно для нас. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона", - цитирует Пике Movistar.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона.

Поделись:
Теги: Жерар Пике, Барселона, Атлетик, Атлетик Бильбао, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь