Пике: Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона

Защитник каталонского клуба прокомментировал неожиданное поражение своей команды на старте чемпионата Испании.

Центральный защитник Барселоны Жерар Пике поделился эмоциями после поражения от Атлетика Бильбао в первом туре чемпионата Испании (0:1).

Читай также: Бавария объявила о переходе полузащитника Барселоны

"На Сан-Мамесе всегда сложно играть. Этот матч поставил нас на место. Мы не были сами собой, противник с первых минут сильно давил на нас, да и физически они были лучше, хотя во втором тайме все же немного подсели.

По итогу, победа или поражение зависят от деталей, и сегодня мы уезжаем домой с поражением, которое будет полезно для нас. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона", - цитирует Пике Movistar.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона.