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Барселона сенсационно потерпела поражение в первом туре Ла Лиги

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Каталонцы в гостях минимально проиграли Атлетику из Бильбао.
Барселона проиграла Атлетику Бильбао в первом туре Ла Лиги
Барселона проиграла Атлетику Бильбао в первом туре Ла Лиги
Getty Images

В Испании стартовал новый сезон чемпионата страны, в первом туре которого Атлетик Бильбао на своем поле принимал Барселону.

Действующий чемпион Ла Лиги сенсационно потерпел поражение на Сен-Мамесе со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 89-й минуте форвардом Арицем Адурисом после передачи Андера Калы. Отметим, что Адурис забил невероятным ударом ножницами.

Отметим, что во втором туре чемпионата Испании клуб из Бильбао сыграет с Хетафе 24-го августа, а "сине-гранатовые" днем позже примут Реал Бетис.

Атлетик - Барселона 1:0
Гол: Адурис, 89

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче - Лопес (Беньят, 81), Д. Гарсия - Де Маркос (Санкет, 66), Р. Гарсия, Муниаин - Вильямс (Адурис, 88)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Роберто (Перес, 76), Де Йонг, Аленья (Ракитич, 46) - Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн

Предупреждения: Нуньес - Пике

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Теги: Барселона, Атлетик Бильбао, Атлетик, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, результат матча
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