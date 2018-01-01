Барселона сенсационно потерпела поражение в первом туре Ла Лиги

Каталонцы в гостях минимально проиграли Атлетику из Бильбао.

В Испании стартовал новый сезон чемпионата страны, в первом туре которого Атлетик Бильбао на своем поле принимал Барселону.

Действующий чемпион Ла Лиги сенсационно потерпел поражение на Сен-Мамесе со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 89-й минуте форвардом Арицем Адурисом после передачи Андера Калы. Отметим, что Адурис забил невероятным ударом ножницами.

Отметим, что во втором туре чемпионата Испании клуб из Бильбао сыграет с Хетафе 24-го августа, а "сине-гранатовые" днем позже примут Реал Бетис.

Атлетик - Барселона 1:0

Гол: Адурис, 89

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче - Лопес (Беньят, 81), Д. Гарсия - Де Маркос (Санкет, 66), Р. Гарсия, Муниаин - Вильямс (Адурис, 88)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Роберто (Перес, 76), Де Йонг, Аленья (Ракитич, 46) - Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн

Предупреждения: Нуньес - Пике