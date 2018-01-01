Барселона сенсационно потерпела поражение в первом туре Ла Лиги
В Испании стартовал новый сезон чемпионата страны, в первом туре которого Атлетик Бильбао на своем поле принимал Барселону.
Действующий чемпион Ла Лиги сенсационно потерпел поражение на Сен-Мамесе со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 89-й минуте форвардом Арицем Адурисом после передачи Андера Калы. Отметим, что Адурис забил невероятным ударом ножницами.
Отметим, что во втором туре чемпионата Испании клуб из Бильбао сыграет с Хетафе 24-го августа, а "сине-гранатовые" днем позже примут Реал Бетис.
Атлетик - Барселона 1:0
Гол: Адурис, 89
Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче - Лопес (Беньят, 81), Д. Гарсия - Де Маркос (Санкет, 66), Р. Гарсия, Муниаин - Вильямс (Адурис, 88)
Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Роберто (Перес, 76), Де Йонг, Аленья (Ракитич, 46) - Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн
Предупреждения: Нуньес - Пике
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