Зидан включил Бэйла и Хамеса в заявку Реала на матч с Сельтой
Завтра, 17-го августа, выездным поединком против Сельты Реал начнет свой путь в чемпионате Испании сезона-2019/20.
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Полузащитник команды Эден Азар пропустит первый официальный матч мадридцев из-за травмы правого бедра.
Отметим, что главный тренер команды Зинедин Зидан включил в заявку на поединок вингера Гарета Бэйла и хавбека Хамеса Родригеса, от которых хотел избавиться в летнее трансферное окно.
Полный список игроков:
Вратари: Навас, Курта, Алтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитан, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско.
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Браим, Винисиус.
Матч Сельта - Реал состоится завтра, 17-го августа, в 18:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Гарета Бэйла в китайский Цзянсу Сунин сорвался, поскольку “сливочные“ решили сохранить игрока.
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