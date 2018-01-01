Вальядолид отправил конкурента Лунина в аренду

Хосе Антонио Каро перебрался в клуб из Сегунды.

Один из конкурентов вратаря Андрея Лунина за место в основном составе Вальядолида Хосе Антонио Каро покинул команду, сообщает пресс-служба “бело-фиолетовых“.

Сезон-2019/20 испанец проведет на правах аренды в Понферрадине, который выступает в Сегунде.

Отметим, что основным конкурентом украинца в Вальядолиде будет воспитанник Барселоны Хорди Масип, который сыграл в 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин провел первую тренировку в своей новой команде.