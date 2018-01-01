Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальядолид отправил конкурента Лунина в аренду

Комментариев: 0
Хосе Антонио Каро перебрался в клуб из Сегунды.
Хосе Антонио Каро
Хосе Антонио Каро
www.realvalladolid.es

Один из конкурентов вратаря Андрея Лунина за место в основном составе Вальядолида Хосе Антонио Каро покинул команду, сообщает пресс-служба “бело-фиолетовых“.

Сезон-2019/20 испанец проведет на правах аренды в Понферрадине, который выступает в Сегунде.

Отметим, что основным конкурентом украинца в Вальядолиде будет воспитанник Барселоны Хорди Масип, который сыграл в 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин провел первую тренировку в своей новой команде.

Поделись:
Теги: футбол, Вальядолид, Андрей Лунин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь