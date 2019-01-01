Де Йонг: Я не боюсь конкуренции в Барселоне

Голландский футболист назвал свои слабые стороны.

Полузащитник Барселоны Френки Де Йонг рассказал о своей адаптации в команде.

“Мне нужно улучшить длинные пасы. Также повысить количество решающих передач, забивать больше голов, хотя это и не основная моя работа.

Я не боюсь конкуренции, это нормально в таком клубе как Барселона. Если бы я боялся конкуренции - то не перешел бы сюда.

В Барсе играют топовые полузащитники, но выходить на поле могут только трое. Я постараюсь сделать так, чтобы быть в их числе“, - цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, сумма трансфера Де Йонга составила 75 миллионов евро.