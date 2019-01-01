Де Йонг: Я не боюсь конкуренции в Барселоне
Голландский футболист назвал свои слабые стороны.
Полузащитник Барселоны Френки Де Йонг рассказал о своей адаптации в команде.
“Мне нужно улучшить длинные пасы. Также повысить количество решающих передач, забивать больше голов, хотя это и не основная моя работа.
Я не боюсь конкуренции, это нормально в таком клубе как Барселона. Если бы я боялся конкуренции - то не перешел бы сюда.
В Барсе играют топовые полузащитники, но выходить на поле могут только трое. Я постараюсь сделать так, чтобы быть в их числе“, - цитирует футболиста Mundo Deportivo.
Напомним, сумма трансфера Де Йонга составила 75 миллионов евро.
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