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Месси пропустит первый тур чемпионата Испании

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Лидер Барселоны не сможет сыграть в первом матче нового сезона Ла Лиги.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси не сможет помочь своей команде в матче первого тура чемпионата Испании.

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Аргентинец недавно получил травму - у него диагностировали растяжение икроножной мышцы первой степени. Форвард не успеет полностью восстановиться с старту нового сезона Ла Лиги и, таким образом, пропустит матч против Атлетика, который состоится 16-го августа.

Отметим, что Месси должен будет присоединиться к тренировкам с основным составом на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига
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