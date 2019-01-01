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Реал договорился с банком о кредите, который потратит на покупку Неймара - СМИ

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Флорентино Перес рассчитывает оформить трансфер бразильского нападающего.
Неймар
Неймар
Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес по-прежнему заинтересован в покупке форварда ПСЖ Неймара до закрытия летнего трансферного окна.

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Как стало известно Sport.es, функционер сумел договориться с одним из испанских банков по поводу кредита. В ближайшие несколько дней на счет "сливочных" поступят денежные средства, которые Перес планирует потратить на трансфер Неймара.

Ожидается, что сумма трансфера составит порядка 100-120 миллионов евро. Кроме того, в сделку может быть включен один или два игрока Королевского клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан готов покинуть пост из-за того, что Флорентино Перес не купил Поля Погба.

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Теги: Флорентино Перес, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Неймар, ПСЖ, футбол
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