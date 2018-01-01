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Зидан готов покинуть Реал из-за Погба - СМИ

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Президент Королевского клуба не осуществил трансфер Поля Погба, который пообещал Зидану.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан близок к тому, чтобы покинуть клуб. Причиной такой ситуации послужило то, что клуб не оформил трансфер Поля Погба.

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Как утверждает журналист El Pais Диего Торрес, Зидан пообещал Погба, что осуществит его переход в Реал, однако недавно "сливочные" отказались от покупки полузащитника. Сложившаяся ситуация усилила напряженные отношения между наставником и президентом клуба Флорентино Пересом.

Когда Зидан вновь согласился возглавить клуб, Перес пообещал ему создать все необходимые условия и купить тех игроков, которых он попросит. Однако функционер не сдержал слова, но, самое главное, не купил Погба, который был основным игроком в замысле Зидана.

В связи с этим, наставник теперь раздумывает над уходом. Если стороны не сумеют прийти к какому-либо соглашению, то Зидан готов покинуть команду перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал хочет ограничить Зинедина Зидана в общении с прессой.

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Теги: Зинедин Зидан, Поль Погба, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, конфликт
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