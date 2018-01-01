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Азар обзавелся роскошной недвижимостью в Испании

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Бельгийский футболист купил дом у известного испанского певца.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Игрок мадридского Реала и сборной Бельгии по футболу Эден Азар решил вопрос с жильем в Испании.

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По информации AS, бельгийский футболист стал владельцем роскошного особняка в провинции Ла Финка в Посуэло-де-Аларкон возле Мадрида.

Стоимость недвижимости составила 11 миллионов евро. Примечательно, что Азар купил жилье у известного испанского певца Алехандро Санса.

Напомним, в начале июня Эден Азар перешел в Реал из лондонского Челси.

Ранее сообщалось, что бельгиец будет выступать под номером Роналду.

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Теги: Эден Азар, Реал, Реал Мадрид, Испания, футбол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, вне игры, недвижимость
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