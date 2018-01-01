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Дорогостоящий новичок Реала не сумел впечатлить Зидана

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Сербский форвард может покинуть "сливочных" еще до закрытия трансферного окна.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Один из громких летних трансферов Реала Лука Йович может остаться за бортом Королевского клуба.

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Как стало известно изданию Marca, сербский нападающий не сумел произвести должного впечатления на главного тренера “сливочных“ Зинедина Зидана во время предсезонных сборов.

Специалист считает, что на данный момент клуб не нуждается в Луке. В связи с этим руководство Реала рассчитывает до закрытия трансферного окна отправить 21-летнего футболиста в аренду.

Напомним, Лука Йович этим летом перешел в Реал из Айнтрахта за 60 миллионов евро, подписав с мадридцами 6-летний контракт.

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Теги: Лука Йович, Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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