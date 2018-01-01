Дорогостоящий новичок Реала не сумел впечатлить Зидана

Сербский форвард может покинуть "сливочных" еще до закрытия трансферного окна.

Один из громких летних трансферов Реала Лука Йович может остаться за бортом Королевского клуба.

Читай также: Зидан выбрал игроков, которые будут играть в атаке Реала

Как стало известно изданию Marca, сербский нападающий не сумел произвести должного впечатления на главного тренера “сливочных“ Зинедина Зидана во время предсезонных сборов.

Специалист считает, что на данный момент клуб не нуждается в Луке. В связи с этим руководство Реала рассчитывает до закрытия трансферного окна отправить 21-летнего футболиста в аренду.

Напомним, Лука Йович этим летом перешел в Реал из Айнтрахта за 60 миллионов евро, подписав с мадридцами 6-летний контракт.