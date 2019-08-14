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Лунин - о Вальядолиде: В этой команде у меня будет конкуренция

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Украинский голкипер рассчитывает получать больше игровой практике в испанском клубе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realvalladolid.es

Новичок испанского Вальядолида Андрей Лунин высказался по поводу своего трансфера.

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“Я рад быть в этой команде. Здесь у меня будет конкуренция, это очень хорошо для моего развития. Подобная ситуация была в Леганесе и в Реале, и это помогает мне становиться лучше.

О моих качествах пусть высказываются наставники, а то, что важно для меня - регулярно получать игровую практику и конкурировать в матчах Ла Лиги. Это мотивирует меня“, - приводит слова Лунина пресс-служба Вальядолида.

Напомним, украинец Андрей Лунин присоединился к Вальядолиду на один сезон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что голкипер провел первую тренировку в новом клубе.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, аренда
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Комментариев (1)
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futbolprognoz    14.08.2019, 16:28
Оценка:  0
futbolprognoz
ну да . постоянная игровая практика+ игра в еврокубках - это всё фигня. Главное тренироваться вместе с каким-то испанским вратарем, фамилию которого он до этого ни разу в жизни не слышал, и сидеть постоянно на скамейке, выходя на матчи кубка
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