Лунин - о Вальядолиде: В этой команде у меня будет конкуренция

Украинский голкипер рассчитывает получать больше игровой практике в испанском клубе.

Новичок испанского Вальядолида Андрей Лунин высказался по поводу своего трансфера.

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“Я рад быть в этой команде. Здесь у меня будет конкуренция, это очень хорошо для моего развития. Подобная ситуация была в Леганесе и в Реале, и это помогает мне становиться лучше.

О моих качествах пусть высказываются наставники, а то, что важно для меня - регулярно получать игровую практику и конкурировать в матчах Ла Лиги. Это мотивирует меня“, - приводит слова Лунина пресс-служба Вальядолида.

Напомним, украинец Андрей Лунин присоединился к Вальядолиду на один сезон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что голкипер провел первую тренировку в новом клубе.