Лунин провел первую тренировку в Вальядолиде
Украинский голкипер проведет сезон-2019/20 в составе новой команды.
Украинский голкипер Андрей Лунин, который накануне присоединился к Вальядолиду на правах аренды, провел первую тренировку в своей новой команде.
Позже состоится официальная презентация футболиста.
Отметим, что в составе “бело-фиолетовых“ украинец будет бороться за место в основном составе с воспитанником Барселоны Хорди Масипом, который сыграл в 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Испании.
Напомним, в сезоне-2018/19 Лунин находился в аренде в Леганесе, но проиграл конкуренцию Ивану Куэльяру и провел лишь шесть поединков.
Полная версия правил