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Лунин провел первую тренировку в Вальядолиде

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Украинский голкипер проведет сезон-2019/20 в составе новой команды.

Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/realvalladolid

Украинский голкипер Андрей Лунин, который накануне присоединился к Вальядолиду на правах аренды, провел первую тренировку в своей новой команде.

Позже состоится официальная презентация футболиста.

twitter.com/realvalladolid

twitter.com/realvalladolid

Отметим, что в составе “бело-фиолетовых“ украинец будет бороться за место в основном составе с воспитанником Барселоны Хорди Масипом, который сыграл в 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Испании.

twitter.com/realvalladolid

Напомним, в сезоне-2018/19 Лунин находился в аренде в Леганесе, но проиграл конкуренцию Ивану Куэльяру и провел лишь шесть поединков.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Вальядолид
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