Реал отдал Лунина в Вальядолид

Вальядолид объявил об аренде украинского вратаря.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин продолжат карьеру в Вальядолиде.

20-летний голкипер арендован "бело-фиолетовыми" на один сезон. Об этом сообщил официальный сайт Вальядолида.

Сообщается, что в среду, 14 августа, Лунин проведет первую тренировку с новой командой, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Напомним, в сезоне-2018/19 Лунин находился в аренде в Леганесе, но проиграл конкуренцию Ивану Куэльяру и провел лишь шесть поединков.

В Вальядолиде основным вратарем считается Хорди Масип, который сыграл 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше Примеры. Воспитанник Барселоны пользуется огромным уважением как со стороны клуба и партнеров, так и со стороны болельщиков. В конце июля Жорди получил повреждение, но поправился и уже тренируется с командой