Месси обсудил с Неймаром его трансфер в Реал
Лидер Барселоны считает, что бразилец все еще может вернуться в каталонский клуб.
Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси был обеспокоен новостями о возможном трансфере Неймара в Реал и решил обсудить ситуацию со своим экс-одноклубником.
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По информации Marca, аргентинец позвонил своему коллеге и попросил его не переходить в мадридский клуб. Кроме того, Месси выразил уверенность в том, что Барселона все еще готова подписать Неймара.
Отметим, что Реал сделал колоссальное предложение Неймару, однако футболист пока не его не принял.
Ранее сообщалось, что Барселона прекратила переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.
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