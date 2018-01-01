Месси обсудил с Неймаром его трансфер в Реал

Лидер Барселоны считает, что бразилец все еще может вернуться в каталонский клуб.

Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси был обеспокоен новостями о возможном трансфере Неймара в Реал и решил обсудить ситуацию со своим экс-одноклубником.

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По информации Marca, аргентинец позвонил своему коллеге и попросил его не переходить в мадридский клуб. Кроме того, Месси выразил уверенность в том, что Барселона все еще готова подписать Неймара.

Отметим, что Реал сделал колоссальное предложение Неймару, однако футболист пока не его не принял.

Ранее сообщалось, что Барселона прекратила переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара.