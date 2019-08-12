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Барселона прекратила переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара

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Каталонцы остались недовольны условиями, которые ставил парижский клуб.
Неймар
Неймар
Getty Images

Испанская Барселона приняла решение остановить переговоры с ПСЖ по вопросу о трансфере бразильского форварда Неймара.

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Как стало известно Sport.es, "сине-гранатовые" остались недовольны тем, как парижане вели общение по этой сделке, выставляя жесткие требования. В частности, ПСЖ хотел включить в сделку защитника Нелсона Семеду, но клуб невысоко оценил его стоимость, что возмутило каталонцев.

Отметим, что еще одним претендентом на Неймара называют Реал. Недавно сообщалось, что "сливочные" сделали бразильцу колоссальное предложение.

Ранее главный тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что клуб ведет переговоры о трансфере Неймара.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Лига 1, трансфер, переговоры, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Ла Лига, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.08.2019, 14:41
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гость
ваша Галя балована, носятся с ним, как с пысаной торбой.... в итоге останется у разбитого корыта, де-нить в Бразилии
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