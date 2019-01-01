Лунин согласился перейти в Вальядолид - СМИ

Украинец рассчитывает получать больше игровой практики в Вальядолиде, нежели в Реале.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может провести следующий сезон в Вальядолиде на правах аренды.

По информации Marca, клубы уже согласовали трансфер 20-летнего голкипера. Сам футболист уже дал согласие на этот переход. Источник отмечает, что в ближайшие дни стороны официально объявят об этой договоренности.

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В случае, если Лунин перейдет в Вальядолид, то за место в основе ему придется бороться с 30-летним Хорди Масипом, который в прошлом сезоне отыграл 35 поединков.

Стоит сказать, что Вальядолид принадлежит легенде Реала Роналдо.

Ранее сообщалось, что Реал заявил Лунина на сезон-2019/20 под 25-м игровым номером.