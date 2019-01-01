Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал усилится лидером Аякса - СМИ

Комментариев: 0
"Сливочные" заплатят за голландца 55 миллионов евро.
Донни ван де Бек
Донни ван де Бек
Getty Images

Полузащитник амстердамского Аякса Донни ван де Бек в ближайшее время должен стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует продать несколько футболистов, которые не входят в его планы.

Отмечается, что сделка по ван де Беку будет официально завершена после чистки состава Реала. 22-летний хавбек обойдется мадридскому клубу в 55 миллионов евро.

Контракт ван де Бека с Аяксом действует до 2022 года. Стоит отметить, что Донни является воспитанником амстердамского клуба.

В минувшем сезоне он провел за команду Эрика тен Хага 47 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь