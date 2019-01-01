Реал усилится лидером Аякса - СМИ

"Сливочные" заплатят за голландца 55 миллионов евро.

Полузащитник амстердамского Аякса Донни ван де Бек в ближайшее время должен стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан планирует продать несколько футболистов, которые не входят в его планы.

Отмечается, что сделка по ван де Беку будет официально завершена после чистки состава Реала. 22-летний хавбек обойдется мадридскому клубу в 55 миллионов евро.

Контракт ван де Бека с Аяксом действует до 2022 года. Стоит отметить, что Донни является воспитанником амстердамского клуба.

В минувшем сезоне он провел за команду Эрика тен Хага 47 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.