Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде признался, что рассчитывает на Ракитича

Комментариев: 0
Специалист видит футболиста как игрока основы каталонского клуба.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что рассчитывает на хорвата Ивана Ракитича в новом сезоне. Специалиста цитирует Marca.

"Ракитич является очень важным игроком Барселоны. Я хочу чтобы он знал, что я на него рассчитываю.

Слухи связывают его с многими командами, поэтому я не знаю, останется ли он в клубе. Но я вижу его игроком основы в новом сезоне", - заявил Вальверде.

В минувшем сезоне Ракитич провел за Барселону 54 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

Поделись:
Теги: Барселона, Иван Ракитич, Эрнесто Вальверде
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь