Специалист видит футболиста как игрока основы каталонского клуба.

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде признался, что рассчитывает на хорвата Ивана Ракитича в новом сезоне. Специалиста цитирует Marca.

"Ракитич является очень важным игроком Барселоны. Я хочу чтобы он знал, что я на него рассчитываю.

Слухи связывают его с многими командами, поэтому я не знаю, останется ли он в клубе. Но я вижу его игроком основы в новом сезоне", - заявил Вальверде.

В минувшем сезоне Ракитич провел за Барселону 54 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.