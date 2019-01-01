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Реал заявил Лунина на сезон-2019/20

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Украинец будет играть в мадридском клубе под 25-м номером.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realmadrid.com

Мадридский Реал заявил украинского голкипера команды Андрея Лунина на сезон-2019/20.

Как сообщает официальный сайт “сливочных“, украинец будет третьим голкипером Реала, а его игровой номер - 25.

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Основные конкуренты Лунина на место в основном составе - Кейлор Навас и Тибо Куртуа заявлены на новый сезон под 1-м и 13-м номерами соответственно.

Пока нет окончательного решения относительно будущего Лунина в команде. В его услугах заинтересованы новичок Ла Лиги Мальорка, а также Вальядолид.

Кроме того, украинец попал в сферу интересов итальянского Милана.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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