Реал заявил Лунина на сезон-2019/20
Украинец будет играть в мадридском клубе под 25-м номером.
Мадридский Реал заявил украинского голкипера команды Андрея Лунина на сезон-2019/20.
Как сообщает официальный сайт “сливочных“, украинец будет третьим голкипером Реала, а его игровой номер - 25.
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Основные конкуренты Лунина на место в основном составе - Кейлор Навас и Тибо Куртуа заявлены на новый сезон под 1-м и 13-м номерами соответственно.
Пока нет окончательного решения относительно будущего Лунина в команде. В его услугах заинтересованы новичок Ла Лиги Мальорка, а также Вальядолид.
Кроме того, украинец попал в сферу интересов итальянского Милана.
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