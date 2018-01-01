Лунин может провести сезон в Вальядолиде
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может провести следующий сезон в Вальядолид. Об этом сообщает Diario de Valladolid.
Согласно информации источника, переговоры сторон скоро перейдут в завершающую стадию.
Поскольку Зидан определился с тем, что хочет провести сезон с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом, клуб решил отдать украинца в аренду, чтобы 20-летний игрок не не оставался без практики.
Как сообщает источник, Лунина устраивает такое положение вещей, так как в Вальядолиде у него есть неплохие шансы закрепиться в старте.
Основной вратарь "бело-фиолетовых" Жорди Масип в прошлом сезоне отыграл 35 матчей, пропустив 45 голов и в 9 матчах оставил ворота "сухими".
Ранее сообщалось, что Реал предложил Лунина новичку Ла Лиги - Мальорке.
Напомним, что прошлый сезон Лунин провел в аренде в Леганесе, а к новому сезону готовился с Реалом. Главный тренер "сливочных" Зидан высоко оценил игру украинского голкипера.
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