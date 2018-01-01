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Лунин может провести сезон в Вальядолиде

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Андрей Лунин близок к аренде еще на один сезон.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realmadrid.com

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может провести следующий сезон в Вальядолид. Об этом сообщает Diario de Valladolid.

Согласно информации источника, переговоры сторон скоро перейдут в завершающую стадию.

Поскольку Зидан определился с тем, что хочет провести сезон с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом, клуб решил отдать украинца в аренду, чтобы 20-летний игрок не не оставался без практики.

Как сообщает источник, Лунина устраивает такое положение вещей, так как в Вальядолиде у него есть неплохие шансы закрепиться в старте.

Основной вратарь "бело-фиолетовых" Жорди Масип в прошлом сезоне отыграл 35 матчей, пропустив 45 голов и в 9 матчах оставил ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что Реал предложил Лунина новичку Ла Лиги - Мальорке.

Напомним, что прошлый сезон Лунин провел в аренде в Леганесе, а к новому сезону готовился с Реалом. Главный тренер "сливочных" Зидан высоко оценил игру украинского голкипера.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Мадрид, Вальядолид, чемпионат Испании по футболу
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