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Барселона готова снизить цену на Коутиньо

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Каталонцы не против расстаться с бразильским полузащитником команды.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Испанская Барселона рассчитывает избавиться от полузащитника команды Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна.

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По информации Marca, ради продажи футболиста “сине-гранатовые“ даже готовы снизить свои финансовые запросы. Если ранее каталонцы хотели выручить с продажи Коутиньо как минимум 120 миллионов евро, то сейчас готовы отпустить его за 100 миллионов.

Источник отмечает, что на данный момент Барселона не получила ни одного официального предложения по трансферу 27-летнего бразильца.

Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что на данный момент возвращение Филиппе Коутиньо в стан “красных“ невозможен.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, футбол
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