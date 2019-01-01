Лунин может провести следующий сезон в составе новичка Ла Лиги
Руководство Реала предложило услуги украинца Мальорке.
Голкипер Реала Андрей Лунин в следующем сезоне может присоединится к Мальорке, сообщает Fichajes.
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Источник утверждает, что “сливочные“ предложили новичку чемпионата Испании арендовать украинца.
Поскольку основным голкипером Реала в следующем сезоне будет Тибо Куртуа, а Кейлор Навас не хочет покидать команду, Лунину нужно искать новый клуб. Руководство мадридского клуба видит потенциал Андрея и хочет, чтобы футболист получал игровое время.
Отмечается, что представители новичка Ла Лиги раздумывают над предложением Реала.
Напомним, Андрей Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018 года, но прошлый сезон провел в аренде в Леганесе.
Ранее сообщалось, что Реал с Луниным победил Фенербахче.
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