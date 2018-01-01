Симеоне: Говорят, что Фелиш похож стилем игры на Роналду, но я не хочу их сравнивать

Аргентинский специалист отметил, что мадридская команда может сделать еще несколько приобретений.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал трансферную политику клуба.

“Я очень доволен новичками Атлетико. Сейчас мы пытаемся ставить свою игру. Многие говорят, что Жоау Фелиш очень похож стилем игры на Роналду. Но я не хочу их сравнивать.

Трансферное окно еще не закрыто, поэтому у нас еще могут быть новые трансферы, - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, ранее Атлетико подписал нападающего Бенфики Жоау Фелиша и защитника Тоттенхэма Кирана Триппьера.