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Зидан: Лунин - будущий вратарь Реала

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Наставник "сливочных" похвалил украинца за его игру в матче против Фенербахче.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realmadrid.com

Главный тренер Реала Зинедин Зидан похвалил украинского голкипера Андрея Лунина после его выступления в матче против Фенербахче за третье место турнира Audi Cup.

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“Когда мы вернемся в Мадрид, то мы рассмотрим ситуацию с вратарями. Помимо нашего мнения важно то, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня против Фенербахче.

Лунин - будущий вратарь Реала, он действительно очень хорош. Мы все обсудим с ним и примем правильное решение“, - цитирует Зидана пресс-служба “сличовчных“.

Отметим, что Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018 года, но сезон провел в аренде в Леганесе. Предсезонную подготовку Лунин проходил вместе с Реалом, но где начнет новый сезон - все еще неизвестно.

Напомним, Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3. Смотрите видео голов и обзор этого матча.

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Теги: Андрей Лунин, Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, футбол
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