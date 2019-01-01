Зидан: Лунин - будущий вратарь Реала
Главный тренер Реала Зинедин Зидан похвалил украинского голкипера Андрея Лунина после его выступления в матче против Фенербахче за третье место турнира Audi Cup.
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“Когда мы вернемся в Мадрид, то мы рассмотрим ситуацию с вратарями. Помимо нашего мнения важно то, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня против Фенербахче.
Лунин - будущий вратарь Реала, он действительно очень хорош. Мы все обсудим с ним и примем правильное решение“, - цитирует Зидана пресс-служба “сличовчных“.
Отметим, что Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018 года, но сезон провел в аренде в Леганесе. Предсезонную подготовку Лунин проходил вместе с Реалом, но где начнет новый сезон - все еще неизвестно.
Напомним, Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3. Смотрите видео голов и обзор этого матча.
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