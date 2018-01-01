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Зидан: У меня нет времени думать над судьбой Хамеса

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Пока неизвестно, где колумбиец продолжит свою карьеру.
Хамес Родригес и Зинедин Зидан
Хамес Родригес и Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан признался, что не уверен в будущем полузащитника Хамеса Родригеса в составе “сливочных“.

“Если честно, я не задумываюсь о судьбе Хамеса в команде, у просто меня нет на это времени. Следующий сезон покажет мое решение и руководства клуба“, - цитирует французского специалиста Marca.

Напомним, последние два сезона Родригес выступал на правах аренды за Баварию, но по ее истечению мюнхенский клуб не воспользовался правом выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что Хамес может стать игроком Атлетико, но Реал отказался продавать игрока из-за позорного поражения.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Зинедин Зидан, Реал Мадрид
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