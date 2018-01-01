Моуринью может возглавить Валенсию

Известный португальский тренер является главным претендентом на должность наставника испанского клуба.

Бывший главный тренер английского Манчестер Юнайтед и мадридского Реала Жозе Моуринью в скором времени может встать у руля испанской Валенсии.

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По информации El Confidencial, опытный 56-летний португалец является главным кандидатом на этот пост. Агент Моуринью Жорже Мендеш уже обсудил возможное назначение специалиста с владельцем “летучих мышей“ Питером Лимой.

Отметим, что Моуринью не работает тренером с конца 2018-го года, когда он покинул Манчестер Юнайтед.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что не чувствует себя счастливым без тренерской деятельности.