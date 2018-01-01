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Неизвестные сообщили о бомбах в автомобилях Месси и Суареса

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Машины звездных футболистов на данный момент находятся на территории аэропорта в Барселоне.
Лионель Месси и Луис Суарес
Лионель Месси и Луис Суарес
Getty Images

В Испании неизвестные люди по телефоне заявили о том, что в автомобилях форвардов Барселоны Лионеля Месси и Луиса Суареса находятся бомбы.

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Как сообщает Mundo Deportivo, сами игроки сейчас находятся в отпуске на Ибице, а их машины оставлены на парковке частного терминала аэропорта Барселона - Эль-Прат. Именно туда поступил звонок о бомбах.

После полученной информации служба безопасности аэропорта проверила автомобили, однако никаких угроз обнаружено не было. Полиция разыскивает людей, заявивших о бомбах.

Отметим, что Суарес приступит к тренировкам с Барселоной уже завтра, 31-го июля, а Месси - 4-го августа.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил дисквалификацию за удаление и критику КОНМЕБОЛ на Кубке Америки.

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Теги: Лионель Месси, Луис Суарес, Барселона, Испания, футбол, вне игры, бомба
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